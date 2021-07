Fabio Jakobsen stapt af in Heistse Pijl

Fabio Jakobsen heeft de Heistse Pijl niet uitgereden. De renner van Deceuninck-Quick-Step stapte af op voor 50 kilometer van de meet.

Jakobsen, vorige week nog tweevoudig ritwinnaar in de Tour de Wallonie, deed op het moment van afstappen niet meer mee om de zege. Het deelnemersveld was na 150 kilometer uit elkaar geslagen en de vooraf voorspelde massasprint leek niet meer tot de mogelijkheden te behoren.

De 24-jarige renner is momenteel in voorbereiding op de Ronde van Spanje, die over twee weken al van start gaat. Als sprinter van zijn ploeg hoopt Jakobsen daar een rit te winnen.