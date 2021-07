Fabio Jakobsen sluit Tour de Wallonie af met tweede ritzege, Quinn Simmons is eindwinnaar

Fabio Jakobsen heeft zijn tweede ritzege in de Tour de Wallonie geboekt. In de slotrit bleef de Nederlander Matteo Fabbro en Milan Menten voor. Quinn Simmons stond zijn leiderstrui niet meer af en is eindwinnaar.



Ook de vijfde en laatste dag in de Tour de Wallonie zou uitdraaien op een massasprint. Na eerdere sprintzeges van Groenewegen (twee keer) en Jakobsen waren zaterdag opnieuw de ogen gericht op de twee Nederlanders.

Voordat we een sprint in Quaregnon zouden zien, moesten eerst nog meerdere vluchtpogingen in de kiem worden gesmoord. Jesper Hansen, Senne Leysen, Sean Quinn, Fumiyuki Beppu en Ward Vanhoof waren de eerste aanvallers van de dag. De vroege vluchters reden bijna de gehele dag voorop, maar zagen hun aanval op 12 kilometer van de meet ten einde komen.

Terpstra in de tegenaanval

Even daarvoor strandde ook nog een poging van Niki Terpstra, Dimitri Claeys, Louis Vervaeke en Laurenz Rex. Zij probeerden in de laatste twintig kilometer het peloton een hak te zetten, maar konden niet op tegen het op hol geslagen peloton.

De sprintersploegen (Jumbo-Visma, Deceuninck-Quick-Step en UAE Team Emirates) hoopten daarna dat de rust zou wederkeren, maar toen moesten de Côte de Rossignol (500 meter aan 7,8%) en de Tienne du Dragon (300 meter aan 6,5 %) nog komen. Daar zagen we van onder meer Lukas Eriksson aanvallen, maar ook Groenewegen passen. Voor de sprinter van Jumbo-Visma waren de twee klimmetjes teveel van het goede.

Jakobsen wint zijn tweede

Jakobsen kon wel bijblijven. In de slotkilometer kreeg de Nederlander een royale lead-out van zijn team. Nadat Florian Sénéchal op 200 meter van de streep klaar was, had Jakobsen aan enkele machtige halen genoeg om naar de zege te sprinten.