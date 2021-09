Fabio Jakobsen schiet met speels gemak raak in Gooikse Pijl

De Gooikse Pijl 2021 is gewonnen door Fabio Jakobsen. De 25-jarige Nederlander van Deceuninck-Quick-Step was in deze 1.1-klassieker met afstand sneller dan Danny van Poppel en Jordi Meeus. Op de erelijst volgt Jakobsen de nummer twee van zondag Van Poppel op, die hier vorig jaar wist te winnen. Mathieu van der Poel eindigde in het peloton.

Na een uurtje koers lukte het zeven renners om zich af te scheiden van het peloton. Kenny De Ketele (Sport Vlaanderen-Baloise), André Drege (Coop), Gianni Marchand (Tarteletto-Isorex), Thijs de Lange (Metec-Solarwatt) Sakaris Koller Løland (Uno-X Dare Development), Jan-Willem van Schip (BEAT Cycling) en Daniel Tulett (Canyon-DHB-SunGod) vormden de vroege vlucht. Hun maximale voorsprong bleef beperkt tot slechts enkele minuten.

Van der Poel test de benen

Een klassiek sprintersscenario leek zich af te spelen, maar daar dacht Mathieu van der Poel anders over. De renner van Alpecin-Fenix stak op ruim tachtig kilometer van het einde het lont in het kruitvat. De Nederlander kwam niet weg, maar het zorgde er wel voor dat het onrustig werd. De voorsprong van het zevental op kop liep zienderogen terug en Lionel Taminiaux – een ploegmaat van Van der Poel – sprong over.

Zo’n twintig kilometer later was de voorsprong nog steeds klein, maar liet het peloton (onder leiding van met name BORA-hansgrohe en Deceuninck-Quick-Step) de acht vooraan spartelen. Het inspireerde Zdeněk Štybar om ook te springen en ook hij wist de oversteek te maken. Ondertussen meldde ook Intermarché-Wanty Gobert zich van voren, dat met Van Poppel de titelverdediger in haar rangen had.

Klassieke sprint

De kopgroep bleef uiteindelijk voorop tot in de slotronde, al was hun liedje op twintig kilometer van het einde wel uitgezongen. In de laatste vlakke kilometers was er niets op een sprint af te dwingen. Van der Poel trok het peloton op vijf kilometer voor het einde nog op een lint om een aanval van Oscar Riesebeek in te luiden. Maar The Wolfpack bracht hem terug en hield het samen. Fabio Jakobsen won daarna met overtuiging de massasprint.

Sprint également sur la Flèche de Gooik (1.1) : Fabio Jakobsen 🇳🇱 (Deceuninck-Quick Step) s’impose en force devant Danny van Poppel 🇳🇱 (Intermarché-Wanty-Gobert) et Jordi Meeus 🇧🇪 (Bora-Hansgrohe) #GooiksePijl pic.twitter.com/9foul2gKLI — CyclismeRevue.be (@CyclismeRevue) September 19, 2021