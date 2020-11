Fabio Jakobsen: “Over paar weken kan ik langzaam beginnen met trainen”

Fabio Jakobsen heeft een stip aan de horizon, want hij kan over enkele weken weer gaan trainen op de fiets. Dat schrijft hij op social media: “Over een paar weken zou mijn bekkenkam hersteld, en net zo sterk als eerder, moeten zijn. Vanaf dan kan ik langzaam beginnen met trainingen op de fiets.”

Jakobsen heeft een nieuwe stap gezet in zijn herstel. “Vier weken na de reconstructie van mijn boven- en onderkaak was het tijd om de hechtingen eruit te halen”, geeft de sprinter van Deceuninck-Quick-Step aan. “Het herstelproces gaat goed.”

Bottransplantatie

Begin oktober onderging de Nederlands kampioen van 2019 een succesvolle operatie waarbij bot uit zijn bekkenkam is genomen en in zijn boven- en onderkaak is gezet. “Het getransplanteerde bot moet nog wel stevig doorgroeien de komende vier maanden”, legt Jakobsen uit. Toch is hij nog niet uitbehandeld. “Mijn volgende operatie staat gepland voor 2021.”

Jakobsen was op 5 augustus het grootste slachtoffer van een horrorval in de Ronde van Polen. De sprinter liep daarbij zware verwondingen op en werd enige tijd in een kunstmatige coma gehouden. Inmiddels is hij aan het revalideren en kan hij weer denken aan het maken van trainingsritjes.