Fabio Jakobsen herstelt van bottransplantatie in gezicht: “Operatie is goed verlopen”

Fabio Jakobsen heeft op social media weer van zich laten horen. De 24-jarige renner onderging vorige week een operatie waarbij bot uit zijn bekkenbodem is genomen en in zijn boven-en onderkaak is gezet. “De operatie is goed verlopen”, schrijft hij.

Jakobsen was op 5 augustus het grootste slachtoffer van een horrorval in de Ronde van Polen. De sprinter van Deceuninck-Quick-Step liep daarbij zware verwondingen op en werd enige tijd in een kunstmatige coma gehouden. Inmiddels is hij aan het revalideren. “Het belangrijkste is nu is het getransplanteerde bot zo goed mogelijk te laten genezen. Mijn heup en mond doen nog pijn, maar elke dag gaat het beter.”

In zijn bericht op social media viert hij vandaag precies vier jaar samen te zijn met zijn vriendin. “Bedankt om voor mij te zorgen, vooral in deze moeilijke periode”, schrijft Jakobsen.

“Bedankt voor alle berichten die ik ontvangen heb! Het motiveert me om er het beste van te maken en om zo sterk mogelijk proberen terug te keren.”