Fabio Jakobsen op voorlopige deelnemerslijst GP Monseré: “Maar kans dat hij start is minimaal”

Verrassende tweet van de organisatoren van de GP Monseré, gisteren. “Deceuninck-Quick-Step heeft Fabio Jakobsen en Mark Cavendish toegevoegd aan de voorlopige deelnemerslijst. We hopen hen te verwelkomen”, stond er te lezen. Volgens teambaas Patrick Lefevere is de kans dat Jakobsen start echter minimaal. “Te vroeg”, zegt hij.

Jakobsen is titelverdediger in de opener van de Bingoal Cycling Cup. Momenteel werkt hij hard aan zijn revalidatie, maar de kans dat hij op 7 maart al aan de start van de GP Monseré zou staan, is volgens Patrick Lefevere minimaal. “Hij is pas opnieuw geopereerd. Pas op 25 februari gaan de draadjes eruit. Dan komt 7 maart echt nog te vroeg”, vertelt Lefevere.

“Hij heeft overigens ook nog onvoldoende training in de benen. Bedoeling is dat hij nog een maand op stage gaat. Daarna hopen we hem stilaan wel al een keer te kunnen laten proeven van competitie”, aldus de ploegbaas.

Volgens Lefevere is Jakobsen op de voorlopige deelnemerslijst beland omdat die heel vroeg moet worden ingediend bij de organisatoren. Het wordt echter nog even geduld oefenen voor de fans van de onfortuinlijke Nederlander.