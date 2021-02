Fabio Jakobsen na succesvolle operatie: “Ik hoop volgende week weer te trainen”

Fabio Jakobsen heeft een nieuwe operatie ondergaan aan zijn gebit, zo laat de Nederlandse sprinter van Deceuninck-Quick-Step weten via Instagram. De medische ingreep is succesvol verlopen en Jakobsen hoopt volgende week weer de training te hervatten.

Jakobsen, die op sociale media een foto heeft geplaatst waarop hij zijn kaak aan het koelen is, zal de komende periode wel vloeibaar voedsel moeten eten. “De chirurgen hebben implantaten in mijn boven- en onderkaak geboord en zijn bezig geweest met de littekens in mijn mond”, zo schrijft de 24-jarige Nederlander.

“Ik zal nu een week moeten rusten om zo mijn lichaam de tijd te geven om te herstellen. Ik hoop volgende week weer de training te hervatten en verder op te bouwen richting wielerwedstrijden.” Jakobsen trainde in januari al samen met zijn ploeggenoten van Deceuninck-Quick-Step in Spanje, de uitvalsbasis van een trainingsstage.

De sprinter liet eerder al weten dat hij zich steeds meer een profwielrenner begint te voelen. “In februari moet ik weer onder het mes, dan gaan we zien hoe het gaat. Een of twee maanden later zou ik dan weer kunnen koersen, bij eventuele complicaties zal het iets langer duren”, zo vertelde hij over zijn comeback.

