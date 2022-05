Fabio Jakobsen omringd door sprintploeg in Ronde van Hongarije

Fabio Jakobsen is deze week de absolute kopman van Quick-Step Alpha Vinyl voor de Ronde van Hongarije, die woensdag van start gaat. De Nederlandse spurtbom krijgt Florian Sénéchal mee als leadout, terwijl de rest van de ploeg de koers kan controleren.

Voor Jakobsen wordt de Ronde van Hongarije zijn eerste wedstrijd sinds de Scheldeprijs, begin april. Na deze klassieker vertrok hij naar Calpe, Spanje, om zich voor te bereiden op het vervolg van het seizoen. In Hongarije en in juni tijdens de Baloise Belgium Tour hoopt hij zich in de ploeg van Quick-Step Alpha Vinyl voor de Tour de France te rijden. “Hopelijk weet ik een goede indruk achter te laten en kan ik eind juni mijn koffer pakken om naar Kopenhagen te vliegen”, zei hij een week geleden in gesprek met WielerFlits.

In Hongarije wordt Jakobsen omringd door de Belgen Tim Declercq, Iljo Keisse, Stijn Steels en neoprof Stan Van Tricht, en Fransman Florian Sénéchal. “We beginnen met veel vertrouwen en motivatie aan deze wedstrijd, die we voor de eerste keer zullen rijden”, zegt ploegleider Wilfried Peeters op de website van het team. “Er zijn deze week een paar kansen op een massasprint, waarbij we zullen proberen erbij te zitten met Fabio, die in de leadout kan rekenen op Florian, maar ook op een solide ploeg om de koers te controleren.”