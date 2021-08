Fabio Jakobsen na zege: “Deze keer ging ik op tijd aan”

Fabio Jakobsen won zaterdag alweer zijn tweede rit deze Vuelta. Na 173 kilometer koers bleef hij Alberto Dainese en Jasper Philipsen voor. “Ik was vandaag de snelste en ben precies op tijd aan mijn sprint begonnen”, klonk het na afloop uit zijn mond.

De Nederlander was getergd na zijn tweede plaats achter Philipsen enkele dagen geleden. Volgens hem was die nederlaag overbodig. “Twee keer ging ik deze ronde mijn sprint te laat aan. Toen werd ik tweede. Deze keer ging ik op tijd aan en kon ik vol naar de meet sprinten. Sprinten gaat over kracht, snelheid en over timing. Zeker op aankomsten zoals deze.”

“Het is heel speciaal om hier weer te zijn. Daar ben ik erg dankbaar voor. De team heeft het fantastisch gedaan, ook al verloor ik ze nog even in de laatste kilometer. Patrick Lefevere is er vandaag ook bij. Hij zal ongetwijfeld blij zijn. We gaan blijven proberen om nog meer te winnen”, eindigt hij.