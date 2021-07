Fabio Jakobsen na tweede zege: “Ik heb enorm afgezien”

In de Waalse heuvels moest Fabio Jakobsen zaterdag alles op alles zetten om in Quaregnon nog te kunnen sprinten. Met dank aan zijn vechtlust en zijn ploeggenoten kwam het goed en sprintte de Nederlander naar zijn tweede overwinning. “Het was een heel lastig parcours. Ik heb enorm afgezien vandaag en gisteren. Gisteren was ik niet goed genoeg, maar vandaag had ik wel de benen.”

“Ik moet mijn ploegmaten bedanken voor deze zege. De lead-out was echt perfect. Mijn taak vandaag was alleen nog maar even sprinten in de slotmeters”, gaat hij verder. “Dat Sénéchal me vandaag weer helpt bij het winnen van de sprint, is heel mooi. Hij was er ook bij in Polen en hield mijn hoofd omhoog zodat ik niet stikte. Ik kan wel zeggen dat ik van hem houd.”

Als een gelukkig mens vertrekt Jakobsen uit de Tour de Wallonie. Op naar het nieuwe doel: de Ronde van Spanje. “Als de vorm prima is en het geluk aan mijn zijde, dan kan ik alweer winnen. Ik ben heel blij met deze zeges.”