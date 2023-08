Fabio Jakobsen maakt dinsdag zijn rentree in de Ronde van Denemarken

Fabio Jakobsen keert dinsdag terug in de koers. De Nederlandse sprinter, die in de eerste week van de Tour de France ten val kwam en de ronde na elf ritten verliet, zit in de selectie van Soudal Quick-Step voor de Ronde van Denemarken (15-19 augustus).

Veel pure massasprints lijken er niet te komen in Denemarken, waar de organisatie meerdere heuvelritten heeft uitgetekend. Toch stuurt Soudal Quick-Step Jakobsen een sterke sprinttrein mee met onder anderen Casper Pedersen en Michael Mørkøv. Jakobsen zal het in de spurts op moeten nemen tegen onder anderen thuisrijder Mads Pedersen en landgenoot Marijn van den Berg.

Ook Martin Svrcek, Mauri Vansevenant, Jannik Steimle en Josef Cerny zijn van de partij voor Soudal Quick-Step. Vansevenant is van hen op papier de beste puncheur, maar vanwege de aanwezigheid van een individuele tijdrit zouden ook Steimle en Cerny een goede eindklassering kunnen noteren.

