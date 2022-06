Fabio Jakobsen kopman bij Quick-Step Alpha Vinyl in Belgium Tour

Fabio Jakobsen is de kopman in de ploeg van Quick-Step Alpha Vinyl in de Baloise Belgium Tour, die woensdag in Merelbeke van start gaat. De Nederlander kan rekenen op een sterk team, waar ook de Deense leadout Michael Mørkøv deel van uitmaakt.

Jakobsen won zondag nog de Elfstedenronde Brugge, waar hij Caleb Ewan, Tim Merlier en Sasha Weemaes klopte in de massasprint. Het was alweer zijn negende overwinning van het seizoen, na twee zeges in zowel de Ronde van Valencia, de Volta ao Algarve als de Ronde van Hongarije, een ritzege in Parijs-Nice en winst in Kuurne-Brussel-Kuurne.

De Nederlander kan in de sprints rekenen op de steun van leadout Michael Mørkøv. Iljo Keisse, Yves Lampaert, Florian Sénéchal, zaterdag derde in Dwars door het Hageland, Stan Van Tricht, vierde in het Hageland, en Mauro Schmid maken de selectie compleet. Schmid krijgt de vrijheid om voor het algemeen klassement te gaan.

De Baloise Belgium Tour staat voor 15-19 juni op de kalender.