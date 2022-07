Fabio Jakobsen klopt Mathieu van der Poel in Acht van Chaam

Fabio Jakobsen heeft de Acht van Chaam op zijn naam geschreven. De Nederlander van Quick-Step Alpha Vinyl, ritwinnaar in de recentste Tour de France, was de snelste in een kleine kopgroep. Hij verwees Mathieu van der Poel en Dylan van Baarle naar de plaatsen twee en drie.

Onder anderen Pascal Eenkhoorn, Sam Oomen en Taco van der Hoorn stonden ook aan het vertrek in Chaam. Zij konden niet voorkomen dat Jakobsen uiteindelijk met de zege ging lopen. “Hij is de verdiende winnaar”, aldus Van der Poel, die genoegen moest nemen met een tweede plek. In Boxmeer en Surhuisterveen had de renner van Alpecin-Deceuninck eerder deze week wel de handen in de lucht mogen steken.

Het was de eerste editie van de Acht van Chaam sinds 2019. De afgelopen twee jaar kon het na-Tourcriterium niet doorgaan vanwege de coronacrisis. Jakobsen is op de erelijst de opvolger van Egan Bernal, die kort voor zijn deelname in Chaam de Ronde van Frankrijk had gewonnen.