Fabio Jakobsen: “Ik had de benen niet om te sprinten”

Fabio Jakobsen was vrijdag de grote favoriet in de Vuelta-etappe naar Villanueva de la Serena, maar het kwam er in de finale niet uit. Hij kon zijn eigen trein niet volgen en haakte anderhalve kilometer voor de finish af. “Ik had de benen niet om te sprinten”, vertelt Jakobsen na de finish.

Deceuninck-Quick-Step zette een sprinttrein op poten die in de finale het hele peloton op de kant zette. Ook Jakobsen had het daar zichtbaar moeilijk mee. “Ik probeerde het gat nog te dichten, maar dat lukte mij niet”, geeft de Nederlandse sprinter toe. “Ik had de benen niet, dus heb ik Florian Sénéchal verteld dat hij de sprint moest doen.” En dat deed de Fransman met verve, want hij won de rit.

Sénéchal vertelde na afloop in het flashinterview dat hij Jakobsen hoorde zeggen dat hij een lekke band had, maar dat bleek achteraf niet het geval. Wel is Jakobsen nog altijd de drager van de groene puntentrui. Omdat hij de tussensprint won, heeft hij nu 200 punten op zak. Magnus Cort is tweede met 114 punten.

Geen technische problemen of lekke band voor Fabio, gewoon niet de benen in de finale. That’s it. Maar heel blij voor Senechal. #fabiojakobsen @Eurosport_NL #LaVuelta21 — Sander Kleikers (@SanderKleikers) August 27, 2021