Fabio Jakobsen: “Hopelijk ben ik snel wedstrijdfit”

Fabio Jakobsen heeft op sociale media weer een update gegeven over zijn herstel. De sprinter van Deceuninck-Quick-Step is momenteel op trainingskamp in de buurt van Calpe. “Hopelijk is mijn conditie snel klaar om wedstrijden te rijden”, zegt Jakobsen veelbelovend.

“Calpe is overduidelijk een van de beste plaatsen om te trainen”, vertelt de Nederlands kampioen van 2019, die nog altijd herstellende is van zijn zware crash in de Ronde van Polen van afgelopen augustus. “Ik ben gezegend met het heerlijke weer en goed gezelschap voor mijn trainingen.”

“Ik ben extreem dankbaar dat ik hier mijn tijd kan doorbrengen en kan genieten van mijn revalidatie”, aldus de 24-jarige Jakobsen “Laten we bezig blijven en hopelijk ben ik dan snel wedstrijdfit!”

Vorige week maakte Jakobsen bekend dat hij gaat trouwen met zijn vriendin Delore. Eerder liet de Nederlander weten “licht aan het einde van de tunnel te zien” na zijn kaakoperatie in februari. Wanneer een comeback in wedstrijdverband mogelijk is, is nog niet bekend.

Let’s keep the wheels rolling and hopefully my condition will be race ready soon! — Fabio Jakobsen (@FabioJakobsen) March 24, 2021