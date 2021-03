Fabio Jakobsen gaat trouwen met zijn vriendin Delore. Dat maakt de renner van Deceuninck-Quick-Step bekend op zijn social media.

Jakobsen en zijn vriendin zijn al enkele jaren samen. In Spanje, waar de Nederlander zich voorbereidt op zijn rentree in het peloton, vroeg hij haar ten huwelijk.

Het is al de tweede keer dat Jakobsen deze maand van zich laat horen. Na een nieuwe kaakoperatie in februari liet de Nederlander in maart weten “licht aan het einde van de tunnel te zien.”

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Fabio Jakobsen (@fabiojakobsen)