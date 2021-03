Fabio Jakobsen laat weer van zich horen: “Licht aan het einde van de tunnel”

Fabio Jakobsen heeft opnieuw van zich laten horen op social media. De renner van Deceuninck-Quick-Step moest de afgelopen weken herstellen van een nieuwe operatie aan zijn gebit, maar hoopt zo snel mogelijk weer op de fiets te zitten. “Het genezingsproces lijkt goed te verlopen”, aldus Jakobsen.

Jakobsen moest de voorbije weken vloeibaar voedsel eten, na een nieuwe kaakoperatie. “De chirurgen hebben implantaten in mijn boven- en onderkaak geboord en zijn bezig geweest met de littekens in mijn mond”, liet de sprinter eerder weten via Instagram. De medische ingreep was succesvol verlopen.

De 24-jarige renner komt nu, drie weken na zijn operatie, met een nieuwe update. “Het is bijna tijd om weer op te starten! Het genezingsproces lijkt goed te verlopen. De afgelopen weken waren pijnlijk en ik had moeite om te eten en te drinken. De implantaten en schroeven zijn geplaatst en de verwijdering en reconstructie van littekenweefsel is voltooid.”

“Het zal nu nog vier tot vijf maanden duren om alles te laten genezen en te versterken, voordat ik mijn ‘nieuwe’ tanden krijg. Maandag gaan de hechtingen eruit en ik hoop de training weer op te pakken. Ik wil op deze manier iedereen bedanken die me heeft geholpen om zo ver te komen. Er is licht aan het einde van de tunnel en daar ga ik voor!”