Fabio Jakobsen laat van zich horen: “Op 8 oktober een nieuwe operatie” donderdag 1 oktober 2020 om 19:55

Fabio Jakobsen heeft voor het eerst sinds zijn zware valpartij in de Ronde van Polen iets op Instagram geplaatst. De renner van Deceuninck-Quick-Step maakt zich op voor een nieuwe operatie aan zijn gezicht en mond. “Mijn wonden genezen goed”, zo schrijft de sprinter.

“De voorbije twee maanden stonden volledig in het teken van mijn herstel na mijn crash in de Ronde van Polen”, zo begint Jakobsen zijn relaas. “Ik moest allereerst herstellen van mijn hersenschudding en andere blauwe plekken en blessures. De wonden en littekens op mijn gezicht genezen goed.”

Eerste en tweede operatie

“Ik moet de mensen binnen het LUMC bedanken voor de goede steun de afgelopen maanden.” Jakobsen maakt zich nu op voor een nieuwe operatie aan zijn gezicht en mond. “In die operatie wordt bot genomen uit mijn bekkenbodem en in mijn boven-en onderkaak gezet, omdat daar veel bot ontbreekt. Dit zal vervolgens enkele maanden moeten genezen.”

Vervolgens zal er nog een tweede operatie moeten worden uitgevoerd, zo schrijft Jakobsen. “Daarna vindt er weer een operatie plaats om implantaten in mijn kaak te plaatsen, waardoor het mogelijk is om nieuwe tanden te krijgen. Tanden die ik bijna allemaal verloor tijdens mijn crash.”

Lefevere: “Het is nog veel werk”

Patrick Lefevere, de teammanager van Deceuninck-Quick-Step, gaf in het programma Extra Time Koers al een update over de situatie van zijn renner. “Het is nog veel werk en mentaal is het ook heel zwaar. Hij heeft een heel goede spoedarts gehad die hem direct gestabiliseerd heeft. In Leiden zeggen de artsen dat hij goed behandeld is in Polen.”