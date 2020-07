Fabio Jakobsen geniet van trainingskamp in de Dolomieten woensdag 15 juli 2020 om 15:19

Deceuninck-Quick-Step vertoeft met zijn renners in het Italiaanse Val di Fassa, een bergdal in de Dolomieten. Sprinter Fabio Jakobsen is ook van de partij. “Trainen in de bergen, het is vooral goed voor de algehele conditie”, zo vertelt hij op de website van zijn werkgever.

De 23-jarige Jakobsen zoekt vooral zijn collega-sprinters, sprintaantrekkers en klassiekerrenners op. “We simuleren af en toe een sprint, maar we houden ons ook bezig met specifieke sprintsessies en oefeningen in de gym. We hebben in de vallei ook al wat trainingen achter de motor afgewerkt”, aldus de Nederlands kampioen.

“Maar we moeten elke dag ook weer een beklimming van elf kilometer oprijden om weer bij het hotel te komen. We trainen deze weken natuurlijk veel bergop, maar dat is ook heel erg goed voor de conditie. Ik zal thuis weer meer aandacht besteden aan specifieke sprinttrainingen. Het is nu vooral zaak om fysiek sterker te worden.”

“Ik ben nog altijd dezelfde renner”

De jonge sprinter, die voor de coronabreak al drie wedstrijden wist te winnen, heeft het naar zijn zin in Italië. “We hebben echt prachtig weer en de vergezichten zijn schitterend. Een zomerkamp met de gehele ploeg, dat maken we waarschijnlijk ook nooit meer mee. Ik geniet van mijn tijd hier”, zo vertelt Jakobsen, die graag weer een rugnummer wil opspelden.

“Het is alweer een tijdje geleden, maar ik ben nog altijd dezelfde renner als in maart. De vorm kan niet helemaal weg zijn.” Jakobsen zal weer koersen in de Ronde van Polen en richt zich met name op de Giro d’Italia.