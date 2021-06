Fabio Jakobsen en Dylan Groenewegen tonen respect voor elkaar

Op het NK wielrennen op de VAM-berg stonden Fabio Jakobsen en Dylan Groenewegen voor het eerst weer aan de start van dezelfde wedstrijd sinds het vreselijke incident in de eerste rit van de Ronde van Polen. Beiden reden de wedstrijd uit, terwijl Groenewegen nog lang deel uitmaakte van de kopgroep. Voorbij de streep op de VAM-berg passeerde Jakobsen zijn sprintopponent en gaven beiden elkaar een boks.

“Gewoon een boks als goede concurrenten met respect voor elkaar”, was het enige dat Groenewegen hierover wilde zeggen. Ook Jakobsen wilde er niet verder op ingaan.

Voor de start zei Jakobsen tegen WielerFlits: “Het is bijzonder om weer met Dylan aan de start te staan, maar ik rijd ook met heel veel andere jongens voor het eerst. Ik gok niet dat Dylan en ik hier voor de overwinning gaan sprinten. Daar heb ik geen angst van. Dat zal ik bewaren voor de eerste keer dat we tegen elkaar sprinten. Het geeft niets extra’s dat dit de eerste keer is. Dylan is ook gewoon maar een renner, gewoon een jongen. Het is vreselijk misgegaan en dat is balen. Maar daar kunnen we nu niets meer aan veranderen. Ik heb daar nu ook niets aan om er nog mee bezig te zijn. Dat laat ik het liefst links liggen.”