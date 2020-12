Fabio Jakobsen definitief mee op trainingskamp Deceuninck-Quick-Step

Fabio Jakobsen is definitief naar Spanje vertrokken om het trainingskamp van zijn ploeg Deceuninck-Quick-Step mee te maken, zo meldt Het Nieuwsblad. De revaliderende Nederlandse sprinter trekt naar Altea voor de eerste ploegstage richting het seizoen 2021.

Ploegdokter Yvan Vanmol keek eind november al vooruit naar het trainingskamp. “Zijn vakantie heeft hem (doelt op Jakobsen, red.) mentaal goed gedaan om het hoofd te resetten. Op stage zal Fabio meteen weten hoe hij zich voelt om in een groep te fietsen. En eventueel zullen we hem daarin begeleiden.”

Alle renners van Deceuninck-Quick-Step verzamelen zich dus in Altea, een Spaanse kustplaats aan de Costa Blanca. Ook Mark Cavendish, de nieuwste aanwinst van de ploeg, is van de partij. Een deel van de renners verbleef op eigen initiatief al in Spanje, de overige renners zijn afgelopen weekend of maandag naar de Costa Blanca afgereisd.

De Belgische sterrenformatie moest dit jaar uitwijken naar een andere locatie. “We verblijven doorgaans in Hotel Suitopia in Calpe, maar dat hotel heropent zijn deuren pas in februari als gevolg van het coronavirus”, zo liet ploegleider Wilfried Peeters eerder nog weten.

Keuzevrijheid

In Altea hoopt de ploeg zich zo goed mogelijk voor te bereiden op het nieuwe seizoen, maar de renners zullen niet alleen maar op de fiets zitten. Zo maakt Deceuninck-Quick-Step van de gelegenheid gebruik om de nieuwe tenues voor 2021 te passen en zal de ploeg psychologische bijstand verlenen na een bijzonder vreemd en hectisch 2020.

Het is dit keer aan de renners om de duur van hun stage te bepalen. Sommige renners keren aan het einde van de week al weer naar huis, aldus Het Nieuwsblad, terwijl andere coureurs tot aan de kersperiode in Spanje blijven. Het Belgische team heeft zich ook nu weer in een eigen bubbel afgezonderd.