Dokter Vanmol: “Ambitie van Jakobsen om vroeger dan over een jaar terug te zijn”

Dokter Yvan Vanmol is bij Sporza verder ingegaan op de revalidatie van Fabio Jakobsen. Dinsdag kwam er een update van de Nederlandse sprinter, die een foto van zichzelf plaatste op sociale media. “Het esthetische was niet de grootste zorg”, aldus de ploegdokter van Deceuninck-Quick-Step. “De vraag of je ooit nog je beroep kan uitoefenen, heeft er veel sterker op ingehakt.”

“Er zijn verhalen verschenen over Fabio, dat elk bot in zijn gezicht gebroken was, dat zijn luchtpijp verbrijzeld was, dat hij 1.000 hechtingen had. De schade was groot, maar er is erg overdreven”, vertelt Vanmol, die met de ploeg ook psychologische hulp bood aan Jakobsen.

“De stappen om opnieuw te kunnen fietsen en te trainen gaan de goede kant op, maar het einddoel is om opnieuw in een wedstrijdsituatie durven te koersen”, zegt de dokter. “Jullie gaan er misschien vanuit dat hij daarvoor met angst zal kampen, maar ik niet per se. Het zou kunnen, maar onbetwistbaar is het niet. Fabio weet weinig van de val. Het trauma als dusdanig is niet geregistreerd.”

‘Op stage zal hij weten hoe hij zich voelt in een groep’

De vraag is wanneer Jakobsen weer koersfit gaat zijn, denkt Vanmol. “Wat voor hem psychologisch het moeilijkste zou kunnen worden, is de aanzienlijke fysieke achterstand die hij heeft opgelopen. We zullen zijn trainingsbelasting vooral moeten afstemmen op wat hij nog kan en niet op wat hij al wil. Ik denk dat het zijn ambitie is om vroeger dan over een jaar terug te zijn”, geeft hij aan.

In december gaat Jakobsen met Deceuninck-Quick-Step mee op trainingskamp, al is hij nu na bijna twee uur trainen al moe. “Woensdag vertelde hij me dat hij zich nu fysiek duidelijk beter voelt. Zijn vakantie heeft hem mentaal ook goed gedaan om het hoofd te resetten. Op stage zal Fabio meteen weten hoe hij zich voelt om in groep te fietsen. En eventueel zullen we hem daarin begeleiden”, zegt Vanmol.