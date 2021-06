Fabio Jakobsen bevestigt deelname aan NK

Fabio Jakobsen maakt zijn opwachting op het NK op de weg in Drenthe deze zondag. Dat bevestigt de Nederlander op zijn social media. Voor de renner van Deceuninck-Quick-Step wordt het zijn eerste eendagswedstrijd sinds de door hem gewonnen GP Jean-Pierre Monseré in maart vorig jaar.



De Nederlander reed sinds zijn terugkeer in het peloton al de Ronde van Turkije, de Ronde van de Algarve en het Critérium du Dauphiné. In die laatste wedstrijd moest hij in de slotrit opgeven.

Jakobsen koestert warme herinneringen aan het NK. Twee jaar geleden kroonde de sprinter zich in Ede tot Nederlands kampioen door Moreno Hofland en Bas van der Kooij voor te blijven.