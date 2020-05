Fabio Felline snakt naar zege: “Kan mij niet schelen waar” zondag 24 mei 2020 om 15:33

Fabio Felline wacht al meer dan drie jaar op een overwinning. De 30-jarige Italiaan van Astana mist het winnen, zegt hij tegen TuttoBiciweb. “Mijn droom is om weer eens mijn handen in de lucht te kunnen steken op de finishstreep. Het kan mij niet schelen waar. De laatste keer dat het kon was in 2017, en ik mis het dat ik dat niet meer kan doen”, aldus Felline.

“Een WorldTour-klassieker winnen zou iets groots zijn”, zegt de oud-renner van onder meer Androni Giocattoli en Trek-Segafredo. “Een etappe winnen in een grote ronde zou geweldig zijn. Het zou mijn imago flink kunnen veranderen als ik een rit in de Giro d’Italia kan winnen. Ik heb drie tweede plaatsen behaald in La Corsa Rosa (in 2012, 2013 en 2015, red.), maar nog nooit gewonnen. De puntentrui in de Vuelta 2016 won ik wel, maar ik baal ervan dat ik nog nooit een etappe heb gewonnen.”

‘Juni zal de cruciale maand zijn’

In januari debuteerde Felline voor Astana in de Tour Down Under. Vervolgens reed hij nog de Tour de la Provence en het Vlaamse openingsweekend, waarna de koers stil kwam te liggen vanwege het coronavirus. “De voorjaarsklassiekers zouden het hoogtepunt van mijn voorjaar worden, met daarna een hoogtestage op de Teide en dan de Giro d’Italia. Helaas is dat komen te vervallen en moet ik nu met het team besluiten wat te doen op de nieuwe kalender”, aldus Felline.

“De afgelopen periode heb ik wekelijks contact gehad met mijn trainers, Stefano Zanini en Giuseppe Martinelli. We werden zo op de hoogte gehouden. Binnenkort moet een nieuw programma worden opgesteld, op voorwaarde dat we opnieuw kunnen beginnen. Ik ben ervan overtuigd dat juni de cruciale maand zal zijn. Als bevestigd wordt dat de gezondheidssituatie echt verbeterd, kan het wielrennen weer beginnen”, zegt hij.