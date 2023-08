woensdag 23 augustus 2023 om 15:29

Fabio Christen de beste in ingekorte heuvelrit Tour de l’Avenir

Fabio Christen heeft woensdag de ingekorte heuveletappe in de Tour de l’Avenir gewonnen. De Zwitser, normaliter koersend voor Q36.5, kwam solo over de finish nadat hij zijn medevluchter Isaac Del Toro (Mexico) in de slotkilometer had achtergelaten. Het peloton zat niet ver achter de twee, maar kwam net te laat in Evaux-les-Bains.

Aanvankelijk stond er een etappe van 150 kilometer gepland tussen Aigurande en Evaux-les-Bains, met daarbij in de tweede helft een klimmetje van de derde categorie, twee van de vierde categorie en een hellende aankomststrook. De organisatie besloot echter een van de lokale rondes rond Evaux-les-Bains te schrappen en de rit met 17 kilometer in te korten.

Het parcours was nergens echt vlak en nodigde daarom uit om aan te vallen. Lange tijd kwam er geen vluchtgroep weg, totdat Arnaud Tendon (Zwitserland) en Lucas Lopes (Portugal) elkaar vonden. Zij pakten meer dan twee minuten voorsprong op het peloton, maar al 25 kilometer voor de meet werd Tendon als laatste vluchter ingerekend.

Pepijn Reinderink in de aanval

Niet lang daarna begon de snelle opeenvolging van heuvels in de finale. Daar ging het te hard voor gele trui Carl-Frederik Bévort, die loste en zijn leiderstrui uit handen gaf. Vooraan in het peloton was het Isaac Del Toro (Mexico) die wist weg te rijden met Nederlands U23-kampioen Pepijn Reinderink. De twee reden 25 seconden weg van een grote elitegroep.

Met een slotklim van 1,9 km aan 6,3% voor de boeg moesten Reinderink en Del Toro nog flink doorrijden. Zij wisten uit te lopen tot een halve minuut, maar raakten op de klim naar Evaux-les-Bains al snel tijd kwijt. Voor Del Toro ging het niet hard genoeg, want hij liet Reinderink achter op de steile stroken.

Solozege Fabio Christen

Het bleek niet genoeg voor een solozege van de Mexicaan, die gegrepen werd door de Zwitser Fabio Christen. Het peloton zat daar niet ver achter, maar kwam te laat. Na de top van de klim was het nog 800 meter tot de finish, waar nog veel kon gebeuren. Christen koos zijn moment om de moegestreden Del Toro te lossen, waardoor de prof van Q36.5 solo over de streep kwam.

Achter hem was Del Toro nog wel tweede, kort gevolgd door de Britse klimmer Lukas Nerurkar. Daarachter eindigden namens België William Junior Lecerf en Lars Craps in de top-5. In het algemeen klassement is Simon Dalby de nieuwe leider. Hij kwam in het uitgedunde peloton over de finish en was de beste Deen in het klassement. Dinsdag nog won hij met zijn landgenoten de ploegentijdrit.