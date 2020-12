Bondscoach wil met Aru praten over deelname aan WK veldrijden

De kans bestaat dat Fabio Aru eind januari aan de start staat van het WK veldrijden in Oostende. Daar hint de Italiaanse veldritbondscoach Fausto Scotti op tegen Italiaanse media. “Maar op dit moment heb ik hem daar nog niet over gesproken”, aldus Scotti tegen TuttoBiciWeb.

Afgelopen weekend werd Aru bij zijn terugkeer in de cross knap vierde. Vandaag (dinsdag) eindigde hij als veertiende in de nationale veldrit van San Fior in Veneto. “Al in september stelde ik aan Fabio voor om in de winter weer te gaan veldrijden”, zegt Scotti. “En begin deze maand ging hij daarmee akkoord. In Ancona ging het goed, ondanks een val bij de start. En ik hield van zijn manier van fietsen in de modder.”

Aanstaande zondag rijdt de Italiaanse klimmer nog een veldrit in Montodine, waarna een trainingskamp met zijn nieuwe ploeg Qhubeka ASSOS gepland staat. “Ik zal proberen om dat uit te stellen”, aldus de bondscoach, die nog met Aru wil praten over het WK veldrijden van eind januari in het zand van Oostende.