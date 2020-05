Fabio Aru: “Klaar om te laten zien wat ik waard ben” vrijdag 15 mei 2020 om 16:42

Fabio Aru wil zich dit najaar, als het seizoen waarschijnlijk weer hervat kan worden, bewijzen. Dat heeft de Italiaanse klimmer van UAE Emirates verteld tegen Casa Sky Sports. “Als we weer wedstrijden kunnen rijden, ben ik klaar om te laten zien wat ik waard ben”, aldus Aru.

Aru erkende in maart dat hij in moeizame situatie zat, mede vanwege zijn aflopende contract bij UAE Emirates en de lastige periode die hij de laatste twee jaar doormaakte. “Mijn herstel heeft maanden geduurd en ik had mij goed voorbereid op Tirreno-Adriatico, de klassiekers en de Tour de France. Dat alles nu stilligt is een groter probleem dan de sport”, zegt hij.

De laatste weken heeft Aru vaak samen met Vincenzo Nibali, Diego Ulissi en Alberto Bettiol getraind en onderlinge wedstrijdjes gereden. Allemaal in aanloop naar de geplande seizoenshervatting begin augustus. “Het wordt heel vreemd”, denkt Aru. “We hebben maar drie koersmaanden, maar het is belangrijk om met de nodige voorzorgsmaatregelen te beginnen.”

Mogelijk Tour-Vuelta op programma

“Nu zijn er nog twee maanden om ons voor te bereiden, dat kan ook op moderne manieren”, doelt hij op virtuele wedstrijden. “Hierdoor kunnen we in een goede vorm komen en zijn we straks allemaal op hetzelfde niveau. Het wordt een intens seizoen, maar teams hebben veel renners voor het drukke programma.”

Over het programma van Aru is nog weinig bekend. Aanvankelijk mikte hij dit jaar op de Tour en de Olympische Spelen. “Het zal moeilijk zijn om twee grote rondes te rijden, misschien de Tour en de Vuelta omdat daar nog tijd tussen zit. Maar als je naar de Tour gaat, kan je de Giro wel vergeten”, aldus de renner van Sardinië.