Fabio Aru heeft aflopend contract: “Het is moeilijk, maar ik klaag niet” dinsdag 31 maart 2020 om 17:21

Fabio Aru was na enkele moeizame seizoenen klaar om te schitteren en de sceptici te overtuigen, maar de Italiaanse klimmer van UAE Emirates kan zijn goede vorm niet etaleren nu in Europa een coronapandemie heerst. “Ik denk natuurlijk aan mijn aflopende contract, maar ik ben er niet door geobsedeerd”, zo vertelt Aru in gesprek met TuttoBiciWeb.

Voor de 29-jarige Aru is 2020 het seizoen van de waarheid, maar de gewezen winnaar van de Vuelta a España zal voorlopig niet in actie komen. “Het zou hypocriet zijn als ik zou zeggen dat ik er niet over nadenk. Het is een moeilijke situatie, maar het is geen obsessie. Ik heb het zelf namelijk niet in de hand. Ik weiger te klagen.”

“Ik denk veel meer aan de slachtoffers van het coronavirus. Aan de mensen die familieleden hebben verloren. We moeten denken aan alle getroffenen”, aldus Aru, die ook nog een dilemma kreeg voorgeschoteld: kan de aankomende Tour de France wel doorgaan? De Italiaan is somber. “Ik kan het me gewoon niet voorstellen.”

“Wielrennen is echt een mondiale sport, aangezien we teams van over de hele wereld hebben. Welke ploegen zijn straks in staat om op een veilige manier te reizen? Welke renners kunnen in juli de trip maken naar Frankrijk? Een Tour zonder publiek is geen wielrennen. Dan verliest de wielersport zijn schoonheid.”