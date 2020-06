Fabio Aru: “Achteraf gezien wilde ik te snel terugkeren” zaterdag 27 juni 2020 om 10:58

Fabio Aru is van mening dat hij vorig jaar meer tijd had moeten nemen om terug te keren na een blessure. De renner van UAE-Emirates werd vorig jaar maart geopereerd aan een beknelde heupslagader en vervolgde al in juni zijn seizoen. “Achteraf zou ik zeggen dat de terugkeer voorbarig was,” vertelt de Italiaan in een interview met het Italiaanse Tuttobici.

De carrière van de 29-jarige Aru is een beetje in het slop geraakt. Terwijl hij op jonge leeftijd de Vuelta won en tweemaal op het eindpodium stond in de Giro, wacht hij nu al bijna drie jaar op een overwinning. In de Tour van 2017 boekte hij in de rit naar La Planche des Belles Filles zijn laatste zege.

Operatie

Vorig jaar zou hij aanvankelijk de Giro rijden, maar gooide een beknelde heupslagader roet in het eten. “Ik heb enkele slechte jaren achter de rug”, bekende Aru. “Pas na de operatie keerde de rust terug, ook al maakte een reeks fouten de situatie weer erger. Ik heb geleerd dat je na zo’n blessure geduld en tijd nodig hebt”, aldus Aru.

Aru werd vorig jaar nog veertiende in de Tour, maar moest de Vuelta vanwege vermoeidheid vroegtijdig verlaten. “Achteraf gezien wilde ik te snel terugkeren”, vervolgt hij. “Maar ik en vele met mij wilde dat ik weer mee ging doen om de prijzen. Maar ik neem de schuld volledig op me”, geeft hij aan. “Het was misschien makkelijker wanneer ik meer tijd had genomen, maar dat heb ik niet gedaan.”

Inmiddels heeft hij het vertrouwen dat hij weer terug kan keren op zijn oude niveau. In februari stond hij aan de start van de Ronde van Colombia. “Bij mijn terugkeer in Colombia had ik de goede conditie te pakken en mijn rust hervonden. Die twee dingen zijn belangrijk voor de balans tussen mens en sporter. Het was een veeleisende wedstrijd. Je fietst vaak meer dan 2500 meter boven zeeniveau, maar ik heb goed kunnen werken voor de ploeg.”

Contractverlenging

Aru is naar verluidt een van de best betaalde renners van het peloton. Zijn contract bij UAE-Emirates loopt dit seizoen af, al houdt hij zich daar nu nog niet mee bezig. “Het is voorbarig om nu over een contractverlenging te praten. Maar de verstandhouding met de ploeg is goed”, geeft hij aan. “Voorlopig denk ik niet na over een contractverlenging, al zou het onder normale omstandigheden nu de tijd zijn geweest. Maar de tijden zijn veranderd en we zullen in oktober met elkaar om tafel zitten,” kondigt hij aan.

Vooralsnog richt hij zich op de herstart van het seizoen. “We hebben met de ploeg afgesproken dat ik de Tour de France ga rijden. Dat wordt nu ons eerste doel. Om ons daar op voor te bereiden, plannen we in juli een hoogtestage”, vertelt hij.