Ex-topsprinters over terugkeer Groenewegen: “Er zal met argusogen naar hem gekeken worden”

Dylan Groenewegen keert zaterdag na negen maanden schorsing terug in het wielerpeloton. De sprinter van Jumbo-Visma maakt zijn opwachting in de spotlights van de Giro d’Italia. Op dag staat er al een sprintrit op de planning. Kan de Amsterdammer meteen meedoen voor winst? WielerFlits vroeg een aantal oud-topsprinters naar de kansen van Groenewegen in de Giro d’Italia.

“Ik verwacht persoonlijk niet veel van Groenewegen in de eerste massasprint”, steekt Frank Hoste van wal. De Belgische oud-renner die in zijn carrière vijf Touretappes en de groene trui won betwijfelt of Groenewegen er meteen klaar voor is. “Als je er negen maanden uit hebt gelegen, kun je niet direct meedoen om de ereplaatsen in een massasprint.”

Volgens Hoste speelt ook mee dat er nu volop naar Groenewegen gekeken gaat worden. “Het moeilijkste voor hem gaat het positioneren zijn. Je moet voorafgaand aan een sprint soms bereid zijn een kopstootje of kwakje uit te delen, maar als Groenewegen dat nu probeert wordt hij direct verrot gescholden door andere coureurs. Dat gaat hij nog wel een tijdje met zich meedragen.”

Jean-Paul van Poppel is daarentegen juist hoopvol over de terugkeer van de Amsterdamse topsprinter. De winnaar van de groene trui in de Tour van 1987 is optimistisch over de kansen van Groenewegen.

“Ik heb wel het vermoeden dat hij mee gaat kunnen doen om de zege”, aldus negenvoudig Touretappewinnaar Van Poppel. “Op training kun je een finale redelijk goed nabootsen dus ik denk dat hij er klaar voor is. Het incident zal hem altijd blijven achtervolgen, maar ik vermoed dat hij er wel doorheen zal komen.”

Trauma

Voormalig topsprinter Jeroen Blijlevens beaamt het feit dat de acties van Groenewegen onder een vergrootglas liggen. “Hij heeft behoorlijk wat meegemaakt. De vraag is of hij weer in elk gaatje durft te duiken, wat je als sprinter soms moet doen. Wat hij in Polen heeft gedaan, is iets wat elke sprinter doet. De gevolgen waren nu echter verschrikkelijk, maar sprinten is altijd wringen, in gaatjes duiken en deuren dichtgooien.”

Blijlevens: “Je kunt het een klein beetje vergelijken met als renners hard vallen. Je houdt altijd wat angst over na een crash, dat is een gevoel waar je zo snel mogelijk overheen moet zien te komen. Daarom is het voor Groenewegen heel belangrijk om de eerste wedstrijden vooral vertrouwen te tanken.”

Van Poppel: “Het is de vraag of hij zich in gaat houden als het lastig wordt. Je zal moeten zorgen dat je volledig gefocust aan de finale begint, maar ik heb het idee dat hij daar in de eerste dagen wel doorheen komt. Ik denk persoonlijk dat het heel voorspoedig kan gaan.”

Schone sprinter

“Groenewegen is in mijn ogen altijd een cleane sprinter geweest”, aldus Hoste. “Hij koerst altijd rechttoe, rechtaan. Normaal gesproken hindert hij niemand en rijdt hij zijn eigen sprint. Groenewegen is niet iemand die zich in onmogelijke gaatjes propt, zoals bijvoorbeeld Caleb Ewan of Mark Cavendish dat wel kunnen doen. Hij komt vaak vroeg op kop en trekt dan door. Die actie in de Ronde van Polen vond ik daarom totaal niet bij hem passen.”

Ook Blijlevens neem het op voor Groenewegen. “Hij is geen gemene of gevaarlijke sprinter. Het is verschrikkelijk wat er gebeurd is, dat weet hij zelf ook. Hij weet dat hij fout zat en de gevolgen zijn heel groot, maar dat hoort nu eenmaal bij sprinten. Als er niks gebeurd zou zijn heeft niemand het erover.”

Zware schorsing

Volgens de oud-sprinters is de schorsing van negen maanden die Groenewegen opgelegd kreeg veel te zwaar. Hoste: “Het is een manoeuvre die niet kan, maar ik vind het spijtig dat de hoogte van de straf bepaald wordt aan de hand van de gevolgen van de crash. Een straf moet je niet bepalen aan de gevolgen die er geweest zijn, maar aan de overtreding. Je moet geen onderscheid maken en met twee maten meten.”

Blijlevens: “Negen maanden schorsing is belachelijk. Natuurlijk is het erg wat er gebeurd is, maar er zijn nog zoveel voorbeelden te noemen van dingen die niet bestraft zijn. Als je ervoor kiest om Dylan zo hard te straffen, moet je dat bij iedereen doen.”

“Neem Sam Bennett bijvoorbeeld, die een kopstoot uitdeelt in een massasprint in de Vuelta. Zoiets is minstens zo gevaarlijk als wat Groenewegen deed, maar hij wordt enkel uit de uitslag gehaald. Ook over de capriolen van Nacer Bouhanni een tijdje terug in Frankrijk hoor je niemand meer.”

Ook Van Poppel spreekt van een te zware sanctie. “Ik denk dat de straf wel degelijk te zwaar was en dat er ook een straf naar de organisatie had gemogen. Als je hekken zo kwetsbaar neerzet dat alles alle kanten opvliegt, daar hebben zij daar ook een aandeel in. Je kunt allemaal wel wijzen naar één renner, maar ik vind het vreemd dat hier geen stappen richting de organisatie zijn ondernomen.”

Donderdagavond heeft Jakobsen in felle bewoording gereageerd op de recente uitspraken van Groenewegen. In aanloop naar zijn comeback stond Groenewegen vorige week de media te woord. In interview met onder andere deze website sprak hij openhartig over zijn eerste ontmoeting met Jakobsen sinds het ongeluk.

Jakobsen kan die uitspraken niet waarderen. “Ik ben teleurgesteld dat Dylan in het openbaar gesproken heeft over onze ontmoeting.”

“Laat ik duidelijk zijn: Dylan heeft mij geen persoonlijke excuses aangeboden en heeft ook geen bereidheid getoond om enige verantwoordelijk voor zijn daden te nemen. Ik zou nog steeds graag tot overeenstemming met Dylan willen komen”, schrijft de Nederlandse kampioen van 2019 op social media.