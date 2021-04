Ex-skiër Anton Palzer maakt in Tour of the Alps debuut als wielerprof

Eind vorig jaar tekende Anton Palzer een contract bij BORA-hansgrohe. De 28-jarige Duitser, die de overstap maakt van het toerskiën, moest vervolgens even wachten op zijn debuut in het peloton. Over een kleine week speldt Palzer voor het eerst een rugnummer op in de Tour of the Alps (19-23 april).

In de Tour of the Alps, voor veel renners een belangrijke voorbereidingskoers op de Giro d’Italia, begint Palzer aan zijn wieleravontuur. De Duitser verbleef onlangs nog op Gran Canaria voor een trainingsstage, om zich zo optimaal voor te bereiden op de Italiaanse rittenkoers.

“Aan vertrouwen geen gebrek, maar er zijn ook nog erg veel onbeantwoorde vragen”, zo laat Palzer weten in een uitgebreid interview met Radsport-News. “Hoe voelt straks het rijden in een peloton aan, om maar wat te noemen. Het is wel altijd fijn om bepaalde zaken te veranderen. Het zorgt ook voor de nodige motivatie”, zo klinkt het.

Nieuwe uitdaging

Teambaas Ralph Denk was eerder al enthousiast over zijn landgenoot. “Ik verwacht niet dat Toni over twee jaar om de eindzege in de Tour de France meedoet, maar we zien potentie en zeker in de bergen. Palzer is ook best sterk. Daar groeide onze interesse, en we wisten dat Toni op zoek was naar een nieuwe uitdaging.”

“Hij heeft ons daarna overtuigd met zijn enthousiasme en professionele instelling. We zullen hem aan het begin van het seizoen inzetten in de zware eendagskoersen en de klimrondes van een week”, aldus Denk. In de Tour of the Alps mag Palzer zich voor het eerst bewijzen als profwielrenner.