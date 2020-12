BORA-hansgrohe haalt skiër Anton Palzer naar WorldTour

BORA-hansgrohe kan vanaf april 2021 rekenen op de diensten van Anton Palzer. De 27-jarige Duitser is geen geoefende fietser. Sterker nog, Palzer maakt de overstap van het toerskiën. Deze winter maakt hij zijn wedstrijden in het Ski Mountaineering af, waarna hij als profwielrenner aan de slag gaat.

Met de komst van Palzer is de selectie van BORA-hansgrohe voor 2021 rond, laat de ploeg weten in een persbericht. “Het lijkt misschien een gewaagde onderneming en er is ook wel een risico aan verbonden, maar we volgen Toni al lange tijd en zijn overtuigd van zijn fysieke vaardigheden”, zegt ploegmanager Ralph Denk. “We zien van voorbeelden zoals Primož Roglič en Michael Woods dat zo’n experiment succesvol kan zijn. We hebben altijd gezegd dat we ook in andere sporten zullen scouten.”

“Ik verwacht niet dat Toni over twee jaar om de eindzege in de Tour de France meedoet, maar we zien potentie en zeker in de bergen”, aldus Denk. “Afgelopen zomer trainde hij een week met onze renners in Oostenrijk en dat pakte goed uit. Palzer is ook best sterk. Daar groeide onze interesse, en we wisten dat Toni op zoek was naar een nieuwe uitdaging. Hij heeft ons daarna overtuigd met zijn enthousiasme en professionele instelling. We zullen hem aan het begin van het seizoen inzetten in de zware eendagskoersen en de klimrondes van een week.”

Toni Palzer: “Mijn stoutste droom komt uit”

Palzer zelf had niet verwacht dat hij de stap naar profwielrenner zou kunnen maken. “Lange tijd was het een kleine droom die onbereikbaar leek en heel ver van mijn mogelijkheden lag”, zegt de Duitser. “De beslissing viel toen ik gesprekken voerde met BORA-hansgrohe, maar nu hebben Ralph Denk en Helmut Dollinger (coach bij BORA-hansgrohe, red.) mijn stoutste droom laten uitkomen. Ik ben ze daar heel dankbaar voor.”

“Mijn uitdaging ligt in de ontwikkeling van een individuele sporter naar een teamplayer, en daarnaast moet ik mijn ritme aanpassen. Tot nu toe was ik een wintersporter, maar vanaf 2021 ligt mijn focus op de zomer”, aldus Palzer. “Ik moet langzaam in het wielrennen groeien en een bepaalde intelligentie ontwikkelen. In het eerste jaar moet ik ook leren omgaan met de uitdaging dat ik van de winter direct in de zomer overga. Mijn kracht ligt duidelijk in het hooggebergte, maar ik moet nog genoeg leren op de vlakke en winderige wegen.”

Maak kennis met Anton Palzer en zijn ‘vorige’ sport, het Ski Mountaineering

Coach: “Zijn waarden zijn exceptioneel”

BORA-hansgrohe kwam met Palzer in aanraking via trainer Helmut Dollinger. “Hij vroeg mij of ik hem kon helpen richting het WK Ski Mountaineering. We werken sinds april samen en het was snel duidelijk dat zijn waarden, zoals zijn VO2max, exceptioneel zijn”, vertelt Dollinger. “In de zomer traint hij veel op de fiets, dus we keken goed naar zijn data. Maar dat is niet alles. De potentie is er wel. De beslissende factor voor deze stap was dat Toni het echt wilde proberen.”

De laatste jaren breken steeds meer renners door met een verleden in een andere sport. De namen van Roglič (oud-skispringer) en Woods (oud-hardloper) zijn al genoemd. Onlangs nog trok ook Androni Giocattoli-Sidermec een wintersporter aan: Martí Vigo del Arco heeft een verleden als langlaufer en deed op dat onderdeel zelfs aan de Winterspelen mee.