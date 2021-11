Ex-renner Tiemen Groen (75) overleden

Ex-renner Tiemen Groen is op 75-jarige leeftijd overleden. Dat meldt het Friesch Dagblad. Groen verhuisde in 1995 naar Zuid-Afrika, waar hij een teruggetrokken bestaan kende.

Groen was vooral bekend als baanrenner, die op 18-jarige leeftijd een razendsnelle doorbraak kende. Bij de amateurs kroonde hij zich driemaal achter elkaar tot wereldkampioen, om dat in 1967 ook bij de profs in de achtervolging te doen. Hij was ook Nederlands kampioen op de weg.

Maar even snel als zijn weg naar de top, ging het met Groen ook weer bergaf. Nog geen jaar nadat hij prof was geworden, hing Groen zijn fiets aan de wilgen, waardoor hij altijd een beetje mysterie in zich zou bewaren.