Ex-prof Michael Rogers wordt innovatiemanager bij de UCI

Michael Rogers gaat aan de slag bij de UCI. De oud-prof zal zich als innovatiemanager bezighouden met technologische ontwikkelingen, zoals de data van wielrenners tijdens wedstrijden, (nieuwe) technologie voor wielerevenementen en de ontwikkeling van het virtuele wielrennen.

Rogers – die in het verleden uitkwam voor succesteams als QuickStep, HTC, Sky en Tinkoff – werd in zijn rijke carrière drie keer wereldkampioen tijdrijden. De Australiër veroverde in 2003, 2004 en 2005 de gouden medaille in respectievelijk Hamilton, Verona en Madrid. Rogers werd ook gezien als een beloftevolle klassementsrenner.

In 2016 moest hij vanwege hartproblemen zijn fiets aan de wilgen hangen. Hij bleef echter actief in de wielersport, aangezien hij dit jaar werkzaam was bij NTT Pro Cycling. “Hij krijgt de taak om het tijdritmateriaal te verbeteren voor de renners, maar hij zal ook de leiding krijgen over de tijdrittesten”, zo liet de Zuid-Afrikaanse formatie weten.

Rogers verlaat NTT Pro Cycling en gaat nu dus aan de slag als innovatiemanager bij de UCI.