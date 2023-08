Ex-dokter Team Sky definitief voor vier jaar geschorst

Richard Freeman is met terugwerkende kracht voor vier jaar geschorst. De schorsing van de ex-dokter van Team Sky is per december 2020 ingegaan, wat betekent dat Freeman nog zestien maanden moet uitzitten.

Freeman is schuldig bevonden op het in bezit hebben van testerospleisters en misleiding. De Brit liet in 2011 testeronpleisters leveren aan het hoofdkantoor van Team Sky en verklaarde daarna dat de levering per ongeluk was.

Eerder berichtte The Times dat de Brit weigerde om een hoorzitting bij te wonen. Daarmee besloot Freeman zich niet te verdedigen.

