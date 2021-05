Ewan reageert op ophef over opgave: “Jammer dat er zo over wordt gedacht”

Caleb Ewan heeft via social media gereageerd op de commotie die is ontstaan na zijn opgave in de Giro d’Italia. Daags na zijn etappezege in Termoli kneep de Australiër door kniepijn vroegtijdig in de remmen, maar omdat hij later in het seizoen ook in de Tour en de Vuelta wil winnen werden vraagtekens gezet bij de reden van zijn uitvalbeurt.

“Dank aan iedereen die me beterschap heeft gewenst”, schreef Ewan in een korte boodschap op social media. “Ik heb geprobeerd wat dingen aan mijn positie te veranderen om de kniepijn te verhelpen, waarmee ik al sinds het begin van de achtste etappe kamp. Als de pijn helemaal weg is, hervat ik mijn training in voorbereiding op de Tour.”

Normaal gesproken was de etappewinnaar van Cattolica en Termoli ook vanmiddag, op weg naar Foligno, een van de kanshebbers geweest, maar nu moet de Australische sprinter de koers vanop de tv volgen. “Eerlijk gezegd wordt het moeilijk om naar de sprints van vandaag en de dertiende etappe te kijken, omdat ik voelde dat mijn beste vorm eraan kwam.”

Just a short message on my departure from the giro pic.twitter.com/AwSR8AAN01 — Caleb Ewan (@CalebEwan) May 17, 2021

Na de achtste rit werden er vragen gesteld bij zijn opgave. Eddy Merckx verweet de Australiër in Het Nieuwsblad zelfs een ‘gebrek aan professionalisme en een gebrek aan respect’. Volgens de voormalige profrenner, die zowel de Giro als de Tour vijf keer achter zijn naam zette, zou hij voor zijn opgave moeten worden gestraft.

Over de consternatie schrijft Ewan: “Aan iedereen die denkt dat ik de koers niet respecteerde, wil ik zeggen: jammer dat jullie zo denken. Als jullie al het harde werk en de toewijding tijdens mijn voorbereiding hadden meegekregen om deze wedstrijd te eren en zo goed mogelijk te presteren, weet ik zeker dat jullie niet zo zouden denken. Ik ben teleurgestelder dan wie dan ook.”