Giro 2021: Kniepijn dwingt Caleb Ewan tot opgave

Voor Caleb Ewan heeft de Giro d’Italia 2021 een week geduurd. De Australische renner van Lotto Soudal, etappewinnaar in Cattolica en Termoli en leider in het puntenklassement, staakte al vroeg in de achtste rit de strijd. Het is nog onduidelijk of het een bewuste opgave betrof of dat hij bij een val betrokken was.

Ewan hengelde gisteren in Termoli nog zijn tweede etappezege van deze Giro binnen. In de sprint bleef hij Davide Cimolai en Tim Merlier ruimschoots voor. Daarmee werd hij de nieuwe leider in het puntenklassement. Naderhand gaf hij aan dat het een grote eer was om de maglia ciclamino te mogen dragen. “Het zou mooi zijn deze trui te kunnen tonen in de sprintersritten. Het plan is nu zo lang mogelijk aan te haken. Maar de komende dagen volgen een paar zware bergetappes.”

Twee dagen eerder had hij ook in Cattolica al beslag gelegd op de ritoverwinning. Na de hectische finale versloeg hij Giacomo Nizzolo en Elia Viviani. De Australiër maakte er eerder al geen geheim van dat hij de Giro vroegtijdig zou verlaten, want dit jaar wil hij in alle drie de grote ronden winnen.

Update – Kniepijn dwingt Caleb Ewan tot opgave (14.50u)

Caleb Ewan heeft met kniepijn opgegeven in de Giro d’Italia. De Australiër van Lotto Soudal werd gelost uit het peloton en besloot er vervolgens de brui aan te geven. De opgave komt voor de ploeg onverwachts: Ewan had vanochtend niet de intentie om te stoppen, zo laat de ploeg weten.

