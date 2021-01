Ewan over voorstel ‘sprintvakken’: “Ik hoop dat het nooit gaat gebeuren”

Theo Bos pleit voor verandering in de sprintaankomsten van wegwedstrijden. De Nederlander maakte zich eerder onder meer hard voor lijnen op de weg. Caleb Ewan ziet dergelijke ‘sprintvakken’ niet zitten. “Dat zou het slechtst mogelijke idee zijn. Sprinten is nu eenmaal gevaarlijk”, aldus de renner van Lotto Soudal.

Als baanwielrenner werkt Bos veel met lijnen. In wegwedstrijden denkt hij aan drie strepen op de weg: een lijn midden op de weg en aan de zijkant twee, op ongeveer een meter van de hekken. “Langs de hekken krijg je dan zogenoemde ‘sprintersvakken’, net als op de baan. Als je als voorste renner in dat vak zit, mag je er niet meer uit.”

“Daarmee voorkom je dat renners over de weg gaan zwerven”, doelt Bos op sprinters en lead-out-renners. “Als je op kop van het peloton op driehonderd meter in het sprintersvak zit, dan blijf je daar. Eruit komen betekent declassering. Als je van achteruit renners inhaalt, mag je wél uit het vak, anders kun je er niet langs.”

Geen voorstander

Passeren in het vak langs de hekken is verboden. “Dus je kunt niet meer in kleine gaatjes duiken, zoals Peter Sagan in de Tour. Maar je krijgt ook niet meer de situatie dat de voorste renner de deur dichtgooit.” Ewan is echter geen voorstander van dergelijke sprintvakken. “Ik hoop dat het nooit gebeurt, dat zou echt de slechtste zaak ooit zijn.”

“Ik weet zelfs niet eens hoe het in de praktijk zou moeten werken. Of je nu sprint op een baan van tien meter breed of van drie meter, het zal altijd gevaarlijk zijn. Een ploeg zal wellicht ook nog proberen om alle vakken te blokkeren. Je weet als sprinter wat de risico’s zijn, dat is een kwestie van accepteren. Het zijn de sprinters die voor gevaar zorgen tijdens een sprint.”

Saaie sprints?

“Natuurlijk, als het mogelijk is om een omheining of andere dingen veiliger te maken, moet daar wel voor gekozen worden. Maar als je in het hek belandt, is het wel door een andere sprinter.” Volgens Ewan moeten sprinters niet worden gemuilkorfd. “Laat ons sprinten op een faire manier, maar duw ons niet in sprintvakken.”

“Een Tourrit die finisht met een sprint is meestal al saai. Als we dan ook nog eens moeten sprinten in bepaalde vakken, wordt die sprint ook saai”, aldus Ewan, die ook nog even zijn Tourritzege in Sisteron aanhaalt. “Dat is toch gewoon mooi om naar te kijken, hoe ik me daar een weg baan. Als dat niet meer zou mogen, zou dat wel erg jammer zijn.”