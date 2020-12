Theo Bos pleit voor speciale lijnen op de weg in massasprints

Theo Bos pleit voor verandering in de sprintaankomsten van wegwedstrijden. In het AD kijkt de voormalig prof van Rabobank, Cervélo en MTN-Qhubeka vooral naar de laatste rechte lijn en de hekken, maar hij maakt zich ook hard voor lijnen op de weg. “Ik zou het toejuichen als er wedstrijden op de weg mee durven te experimenteren. Kijk hoe het gaat, schaaf eraan als het nodig is”, zegt hij.

De eerste maatregel die Bos wil invoeren, gaat over de finishstraat. Hij vindt dat de laatste 300 meter van een etappe rechtdoor moeten gaan. “Er is een regel dat je niet van je lijn af mag wijken. Maar wat als de sprint in of na een bocht ligt? Wat is dan een rechte lijn? Daar moeten we vanaf”, denkt hij.

Daarnaast pleit hij voor dubbele rijen hekken of hekken van twee meter hoog, zodat het publiek de sprinters niet kan hinderen. Die hekken lopen volgens Bos bij voorkeur schuin omhoog en hebben geen uitstaande pootjes. “In de Tour maken ze er al gebruik van, maar dat moet eigenlijk overal.”

Sprintersvakken

Als baanwielrenner werkt Bos veel met lijnen. In wegwedstrijden denkt hij aan drie strepen op de weg: een midden op de weg en aan de zijkant twee, op ongeveer een meter van de hekken. “Langs de hekken krijg je dan zogenoemde ‘sprintersvakken’ net als op de baan. Als je als voorste renner in dat vak zit, mag je er niet meer uit. Daarmee voorkom je dat renners over de weg gaan zwerven”, doelt hij op sprinters en lead-out-renners.

“Als je op kop van het peloton op driehonderd meter in het sprintersvak zit, dan blijf je daar. Eruit komen betekent deklassering. Als je van achteruit renners inhaalt, mag je wél uit het vak, anders kun je er niet langs”, stelt hij. Passeren in het vak langs de hekken is verboden. “Dus je kunt niet meer in kleine gaatjes duiken, zoals Sagan in de Tour. Maar je krijgt ook niet meer de situatie dat de voorste renner de deur dichtgooit.”

Handvat

De streep die midden op de weg ligt, is er vooral als referentiepunt, aldus Bos. “Soms is dat nog niet zo makkelijk, je kijkt ook om je heen en achter je. Met zo’n lijn heb je een handvat. Verder kun je dan ook een regel invoeren uit de keirin: twee lijn doorkruisen en je kunt meteen naar huis”, vertelt hij.

UCI-jurylid Joey Ermens laat aan het AD weten blij te zijn met het voorstel van de oud-prof. “Ik denk dat het belangrijk is om de organisatoren van wedstrijden erbij te betrekken omdat zij een belangrijke rol vervullen bij het slagen van het initiatief”, aldus Ermens. “Mijns inziens is dit een taak van de ploegen om hun renners op te leiden, van jongs af aan. Maar ik denk dat het zeker goed is om dit te testen.”