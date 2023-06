Ewan klaar voor Baloise Belgium Tour: “Winnen is nu nog een tikkeltje belangrijker”

Op woensdag wordt in Scherpenheuvel een nieuwe editie van de Baloise Belgium Tour op gang geschoten. Met meerdere vlakke etappes komen de rappe mannen zeker aan hun trekken, en dus is het geen verrassing dat enkele topsprinters aan de start zullen verschijnen. Zo is Caleb Ewan van de partij.

De Australiër is de sprinttroef van Lotto Dstny en hoopt in de vijfdaagse rittenkoers nog wat vertrouwen te tanken voor de aanstaande Tour de France. “Net zoals in elke wedstrijd sta ik aan de start om te winnen. Dat zal in de Baloise Belgium Tour niet anders zijn, maar misschien is het nu nog dat tikkeltje belangrijker om een zege te pakken”, blikt Ewan in een perscommuniqué van Lotto Dstny vooruit.

“Ik won nog niet vaak dit seizoen en met het oog op de Tour zou een overwinning me nog wat extra vertrouwen geven. Daarnaast is de Baloise Belgium Tour de ideale gelegenheid om, voorafgaand aan de Tour, een laatste keer de lead-out te finetunen. Ritwinst is uiteraard het doel en zeker als sprinter zorgen overwinningen voor extra vertrouwen.”

Een overwinning is belangrijk, maar zeker geen obsessie voor Ewan. “Mocht ik niet kunnen winnen, hoeft dit niet per se iets te betekenen. Ik voel me momenteel heel goed, maar een overwinning zou alleen maar voor bevestiging zorgen”, besluit de rappe man, die de degens zal kruisen met onder meer Jasper Philipsen en Fabio Jakobsen.

Ewan kan de komende dagen rekenen op steun van Jasper De Buyst, Jarrad Drizners, Frederik Frison, Sébastien Grignard, Jacopo Guarnieri en Florian Vermeersch.