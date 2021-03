Ewan geklopt door Van Aert: “Zaten te ver van achteren”

Caleb Ewan moest het woensdag in de openingsetappe van Tirreno-Adriatico doen met een tweede plaats. De Australische sprinter van Lotto Soudal bleek niet in staat om Wout van Aert te verslaan. “Misschien zaten we iets te ver van achteren tijdens de sprint”, blikt Ewan terug.

Lotto Soudal deed nochtans goed werk in de voorbereiding om Ewan voorin te houden, zag de kopman. “Ze hielden mij een een goede positie tijdens de lange en brede aanloop naar de finish. Dat is wel altijd tricky om te doen. Het was wel een heel snelle aanloop naar de finish”, zegt Ewan.

De pocketsprinter zakte uiteindelijk wat weg en kon niet direct reageren toen Van Aert zijn sprint als eerste inzette. “Ik kon het gat niet meer dichtrijden. Ik ben wel blij met de teamprestatie, maar we verloren iets te veel plekken in de laatste kilometer om die comeback nog mogelijk te maken. En door de zij- en rugwind was het een heel snelle sprint”, geeft hij aan. Ewan mag door zijn tweede plaats donderdag starten in de paarse puntentrui. Hij is gelegenheidsdrager, omdat de trui eigenlijk in bezit is van Van Aert.

Gaviria: “We zaten iets te vroeg aan kop”

De derde plaats in de openingssprint van Tirreno-Adriatico was voor Fernando Gaviria. “Ik werd in een goede positie afgezet, maar we zaten misschien net iets te vroeg aan kop waarna Van Aert zijn sprint in kon zetten”, herinnert de Colombiaan van UAE Emirates zich. “Mijn vorm is wel aan het terugkeren naar het gewenste niveau. We halen vertrouwen uit deze eerste sprint en hopen de volgende keer op een beter resultaat.”