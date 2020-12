Evie Richards begint haar veldritseizoen in Antwerpen

De Scheldecross staat in het teken van de terugkeer in competitie van Mathieu van der Poel, maar ook Evie Richards zal zaterdag in Antwerpen beginnen aan haar veldritseizoen. De jonge Britse zal zondag ook deelnemen aan de Superprestigecross van Gavere.

Voor de laatste veldrit van de 23-jarige Richards moeten we terug naar begin februari. De renster van Trek Factory Racing eindigde op het voorbije WK veldrijden in het Zwitserse Dübendorf als zesde, op bijna twee minuten van wereldkampioene Ceylin del Carmen Alvarado.

Ze eindigde vorig seizoen ook als derde in de Wereldbeker van Waterloo, werd vierde in Ronse en Namen en reed in de wereldbekercross van Hoogerheide naar een vijfde stek. De tweevoudige wereldkampioene bij de beloften zal aankomende zaterdag dus weer het veld induiken.

Maddie Munro

Richards kiest meteen voor een dubbel crossweekend, aangezien ze ook zal meedoen aan de Superprestigeveldrit van Gavere. Ook haar jongere ploeggenote Maddie Munro begint in Antwerpen aan haar veldritcampagne. Het is voor de 18-jarige Amerikaanse ook meteen haar eerste seizoen voor de ploeg.

