Het hersteldrankje dat Evenepoel vaak gebruikt: “Alleen nuttig bij heel zware inspanning”

Remco Evenepoel neemt deze Vuelta a España na elke zware etappe een speciaal hersteldrankje. Aan Het Nieuwsblad laat Quick-Step-Alpha Vinyl weten dat het gaat om een recuperatiedrankje met kersenextract, vanwege de antioxidanten. “Het resultaat is miniem”, aldus sportdiëtiste Deborah De Jaegere in de krant.

De recuperatiedrank moet ervoor zorgen dat de ontstekingsreacties in de spieren verminderd worden, wat zorgt voor een sneller herstel en minder spierpijn. Heel groot is het effect niet. “Maar bij winnen of verliezen van de Vuelta tellen die extra’s wel. Na een eendagswedstrijd heeft het geen zin, omdat je in de dagen erna kan recupereren. In een grote ronde is dat anders, maar het is geen wondermaatregel”, aldus De Jaegere.

Volgens inspanningsfysioloog Wim Derave van de Universiteit Gent is het drankje vooral voor profs weggelegd in en na wedstrijdsituaties. “Het is alleen nuttig na een héél zware inspanning, van het type dat gewone mensen nooit doen”, stelt hij. Derave wijst ook op het mentale effect. “De winnaar heeft altijd gelijk. […] Het gaat om een kleine impact. Je mag het bovendien niet in hele hoge dosissen innemen, en ook geen drie weken aan een stuk.”