Evenepoel waakzaam voor eerste etappe Baloise Belgium Tour: “Verraderlijk rondje”

Als titelverdediger staat Remco Evenepoel aan het vertrek van de Baloise Belgium Tour. Voorafgaand aan de eerste etappe blikte hij vooruit op de lastige openingsrit, die direct cruciaal kan zijn voor het klassement. “Als je pech hebt is het heel moeilijk om nog terug te geraken”, zegt hij tegen WielerFlits.

De Ronde van België opent met een 175,3 kilometer lange rit tussen Beveren en Maarkedal. In de finale staan drie lokale rondes van 15,5 kilometer op het programma, met daarin drie venijnige kuitenbijters. “Ik denk dat het vandaag een vrij verraderlijk rondje is in de finale”, steekt Evenepoel van wal.

“Er kan van alles gebeuren. Als je pech hebt is het heel moeilijk om nog terug te geraken, want het zal wel een vrij uitgerekt peloton zijn. Hopen dat we allemaal gespaard blijven van pech en dat we de etappe veilig doorkomen.”

“Maar ik heb er goesting in”, vervolgt de groeibriljant van Deceuninck-Quick-Step. “Ik denk dat we een heel goede ploeg hebben voor de rit van vandaag. Het is alleen maar een droom om met jongens te mogen rijden die topklassiekers winnen. Dat is heel goed om ervaring op te doen en meer bij te leren.”