Evenepoel voor koninginnenrit: “Etappe waar ik het meest naar uitkeek”

In de derde en vierde etappe werd het zwaardere klimwerk al niet geschuwd, maar we mogen de vijfde rit van de Ronde van Zwitserland toch wel bestempelen als de koninginnenrit. Remco Evenepoel kijkt uit naar de etappe met net iets meer dan 4.700 hoogtemeters.

Met net iets meer dan 4.700 hoogtemeters – en drie echte Alpenreuzen – is het een rit waar het kaf van het koren zal worden gescheiden. De renners krijgen vandaag de Furkapass (16,5 km aan 6,4%), Oberalpass (10,7 km aan 5,6%) en de Albulapass (17,4 km aan 6,8%) voor de wielen geschoven.

“Dit is de etappe waar ik het meest naar uitkeek, de beklimmingen moeten me liggen”, keek Evenepoel voor de start met Het Laatste Nieuws vooruit. “Het is helemaal anders dan gisteren. Ik hoop met de beste renners mee te kunnen. Ik wil vooral niet te veel tijd verliezen, zodat ik een eventuele achterstand in de slottijdrit nog kan wegwerken.”

De wereldkampioen kijkt vandaag zeker weer naar Felix Gall, die gisteren op indrukwekkende wijze wist te winnen in Leukerbad en zo de leiderstrui wist te veroveren. “Gall is ook vandaag een topfavoriet. Al wordt het voor hem moeilijker om weg te rijden. Zijn ploeg moet nu controleren”, aldus Evenepoel.

Anticiperen

Geert Van Bondt, een van de ploegleiders van Soudal Quick-Step in Zwitserland, keek ook vooruit. “Het gaat drie keer boven de 2.000 meter hoogte. Dat wordt speciaal voor de renners. In principe moet dat Remco liggen. Maar we willen ook iemand mee in de ontsnapping sturen, om die later in de koers eventueel te gebruiken in functie van Evenepoel. Er zullen nog teams dat plan hebben. Ik verwacht dus een snelle openingsfase met veel aanvallen.”