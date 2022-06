Evenepoel verloor bidon tijdens winnende tijdrit: “Was volledig uitgedroogd”

Remco Evenepoel heeft zijn eerste Belgische titel bij de profs te pakken. De renner van Quick-Step Alpha Vinyl kroonde zich donderdagmiddag tot de beste tijdrijder van zijn land door in Gavere af te rekenen met Yves Lampaert en Victor Campenaerts. Toch verliep de winnende tijdrit van Evenepoel zeker niet vlekkeloos.

De 22-jarige coureur, op voorhand de torenhoge favoriet voor de titel, verloor namelijk al vroeg zijn bidon. “Ik verloor hem al na 1,5 kilometer op een snelheidsdrempel. Ik kon dus geen enkele keer drinken tijdens mijn tijdrit. Dat is geen pretje. Ik voelde me op het einde volledig uitgedroogd. Dat was wel efkes vloeken, maar ik liet het gelukkig niet naar mijn kop komen”, vertelde de winnaar in gesprek met Sporza.

Lastige tijdrit

Evenepoel wist zijn hoofd dus (figuurlijk) koel te houden en rekende vakkundig af met de tegenstand. Uittredend winnaar Lampaert wist hem aanvankelijk nog wel het vuur aan de schenen te leggen, maar Evenepoel nam steeds meer afstand. “Ik was nooit zeker van de winst, maar ik wist wel een constant tempo te ontwikkelen. Zowel bij wind mee als wind tegen. Dat is denk ik wel mijn sterkste punt. Ik kon zo op de technische gedeeltes recupereren, om dan op de vlakke stukken vol door te trekken.”

“Dat was echter niet eenvoudig, aangezien die Oost-Vlaamse wegen voor geen meter lopen. De aankomst was bovendien ook lastig, wat misschien wel in mijn voordeel heeft gespeeld. Ik heb vandaag echter ook laten zien dat ik uit de voeten kan op technische omlopen. Ik ben dit seizoen heel erg constant op het gebied van tijdrijden”, vervolgt Evenepoel, die uiteraard erg blij is met zijn eerste nationale titel bij de grote jongens. “Als tijdrijder hoop je toch minstens één titel binnen te halen. Ik ben er al een paar keer kort bij geweest, ook op EK’s en WK’s.”