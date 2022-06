Remco Evenepoel kroont zich in Gavere tot Belgisch kampioen tijdrijden

Remco Evenepoel mag zich de nieuwe Belgische kampioen in het tijdrijden noemen. De renner van Quick-Step Alpha Vinyl vocht in Gavere en omstreken een verbeten duel uit met ploeggenoot en uittredend kampioen Yves Lampaert, die na een sterke tijdrit genoegen moest nemen met een zilveren medaille. Lokale favoriet Victor Campenaerts was goed voor brons.

Het BK tijdrijden vond dit jaar plaats in Gavere, het Oost-Vlaamse dorp tussen Gent en Oudenaarde dat de wielerliefhebber uiteraard kent vanwege de Superprestige-veldrit. Met Remco Evenepoel stond er een duidelijke topfavoriet aan het vertrek. De renner van Quick-Step Alpha Vinyl, afgelopen zondag nog winnaar van de slottijdrit in de Ronde van Zwitserland, ging vandaag op jacht naar zijn eerste nationale titel bij de profs. Evenepoel moest echter nog wel ‘even’ zien af te rekenen met titelverdediger Yves Lampaert en lokale blikvangers Thomas De Gendt en Victor Campenaerts, beiden woonachtig in Gavere.

Florian Vermeersch zet eerste richttijd neer

Door een aantal coronagevallen zag de organisatie zich genoodzaakt om de eerste van drie waves te schrappen. De start werd zo ook met een uur uitgesteld. De voor Tarteletto-Isorex uitkomende Kobe Vanoverschelde mocht als eerste renner een (richt)tijd neerzetten. De 34-jarige coureur uit Gent rolde om 13.47 uur van het startpodium voor een inspanning over 34,8 kilometer. Vanoverschelde had dus de eer om als eerste van start te gaan, maar zou geen serieuze richttijd neerzetten aan de streep. Florian Vermeersch reed daarentegen wel een zeer goede tijdrit: de jonge coureur van Lotto Soudal kwam tot een eindtijd van 42m25s.

Vermeersch vocht onderweg een verbeten duel uit met Dries Devenyns om een plek in de hot seat, maar eerstgenoemde bleek na ruim 34 kilometer acht seconden sneller dan zijn oudere landgenoot. Met Vermeersch als eerste referentie was het uitkijken naar de overige tijdritkanonnen. In de tweede golf waren Cian Uijtdebroeks, Laurens De Plus, Robbe Ghys en Frederik Frison de belangrijkste namen. Uijtdebroeks en De Plus kwamen echter niet aan de tijd van Vermeersch en Ghys moest wegens krampen zelfs vroegtijdig het strijdtoneel verlaten. Frison was daarentegen wel erg goed op dreef in Gavere en omstreken.

Strijd om de titel barst los

De 29-jarige renner van Lotto Soudal, de voorbije jaren een vaste waarde op het BK tijdrijden en in 2020 nog goed voor brons, dook aan het tweede tussenpunt onder de tijd van zijn ploegmaat Vermeersch en wist zijn inspanning door te trekken richting de finish. Aan de streep bleek Frison vijf seconden rapper dan Vermeersch en dus kregen we een andere renner in de hot seat. Frison was echter nog niet zeker van de winst, verre van, aangezien de echte kanonnen nog moesten komen in de laatste golf. Aimé De Gendt, Xandro Meurisse, Thomas De Gendt, Rune Herregodts, Remco Evenepoel, Victor Campenaerts en Yves Lampaert rolden in deze volgorde van het startpodium.

Van deze renners klokte Yves Lampaert na het eerste tussenpunt na 5,8 kilometer de snelste tijd. Met een tijd van 6m43, goed voor een gemiddelde van bijna 52 kilometer per uur, bleek hij drie seconden sneller dan de gedoodverfde favoriet Evenepoel. Campenaerts noteerde de derde tussentijd, op elf tellen van Lampaert, en zo leken we een driestrijd te krijgen om de Belgische titel. Aan het tweede meetpunt bleef de spanning onverminderd hoog, want het verschil tussen Evenepoel en Lampaert was nog altijd bijzonder klein. Evenepoel wist de rollen om te draaien en was nu twee seconden sneller dan Lampaert. Victor Campenaerts (+21 seconden) leek af te haken in de strijd om de tricolore trui.

Evenepoel versus Lampaert om de titel

Evenepoel was intussen volledig op kruissnelheid en wist Lampaert en Campenaerts alsmaar meer in het verlies te rijden. Na twee van drie ronden wist Evenepoel als eerste onder de 27 minuten (26m58s) te duiken. Campenaerts verloor flink wat van zijn pluimen en keek met een ronde te gaan al tegen een achterstand van een minuut aan. Lampaert bleef als enige nog in de buurt, maar moest alsnog zeventien seconden prijsgeven op Evenepoel, die op weg leek naar zijn eerste Belgische titel bij de profs. De topfavoriet was ontketend en wist onderweg zelfs de vier minuten eerder gestarte Thomas De Gendt voorbij te snellen.

Rune Herregodts nog bijhalen, dat zat er net niet in voor Evenepoel, maar met een eindtijd van 40m22s stak hij wel zijn hand uit naar de nationale tijdrittitel. Het was alleen nog wachten op de binnenkomst van Campenaerts en Lampaert. Die eerste gaf aan de finish anderhalve minuut toe op Evenepoel, maar verzekerde zich wel van de bronzen medaille. Lampaert bleek in de laatste kilometers niet meer in staat om de achterstand op Evenepoel goed te maken, maar reed wel veilig naar plaats twee en dus zilver.