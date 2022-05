Evenepoel slaat opnieuw toe in Noorwegen: “Heel erg blij dat ik het kon afmaken”

Remco Evenepoel kwam, zag en overwon in de koninginnenrit van de Tour of Norway. De renner van Quick-Step-Alpha Vinyl reed op de slotklim naar Stavsro weg van de tegenstand en kwam met grote voorsprong over de finish. “Het is goed voor de ploeg dat we hier winnen. Ik ben heel erg blij”, liet hij na afloop weten in het flashinterview.

Evenepoel sprak na de finish van een lastige dag in het zadel. “Het was een lange dag door de tegenwind in het begin van de rit, maar ook richting de slotklim. Kasper Asgreen heeft me echter perfect uit de wind en in de eerste waaier gehouden. Het is altijd mooi als een winnaar van de Ronde van Vlaanderen dat voor je doet. Ik ben echt trots dat ik het heb kunnen afronden. Dat is goed voor de ploeg. Het is ook een mooie voorsprong om te hebben richting de komende dagen.”

Spel met de wind

Op de slotklim van twaalf kilometer, aan ruim 8%, was het een spel met de wind. “Toen ik op kop reed met Jay Vine en Luke Plapp in mijn wiel, stond er wind op de kop. Dat was lastig, maar op het moment dat ik wegreed was er dan weer meewind. Ik heb de wind gebruikt in mijn voordeel, om het de andere jongens lastig te maken. Ik was in de finale niet zeker van mijn zaak, dus besloot ik nog wat harder te trappen. Ik wilde echt met een grote voorsprong de finish bereiken. Het was een lange en zware inspanning.”

Evenepoel slaagde in zijn opzet en dus heeft hij in het klassement een, op het oog geruststellende, voorsprong op zijn concurrenten. Vine volgt in het klassement nu op 46 seconden, Plapp is derde op 1m24s. Toch wil Evenepoel zich nog niet rijk rekenen met nog drie etappes te gaan. “Ik heb nu een vrij grote voorsprong, wat goed is. De lokale circuits in Noorwegen zijn echter wel altijd verraderlijk en technisch. Maar goed, het is natuurlijk beter om nu aan de leiding te staan. We gaan de komende etappes ook rijden voor Ethan”, doelt de ritwinnaar op zijn ploeggenoot en sprinter Ethan Vernon.