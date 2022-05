Ontketende Evenepoel grijpt de macht in koninginnenrit Tour of Norway

Remco Evenepoel heeft de koninginnenrit van de Tour of Norway op zijn naam geschreven. De renner van Quick-Step-Alpha Vinyl bleek op de slotklim naar Stavsro (12 km aan 8,2%) veruit de sterkste en kwam als eerste over de streep. Evenepoel neemt zo ook weer de leiderstrui over van Tobias Halland Johannessen en lijkt op weg naar de eindzege.

RIDE: Een must-have voor iedere wielerliefhebber

Met het Zomernummer van RIDE ben je optimaal voorbereid op de komende wielerzomer. Met dit magazine doe je iedere wielerliefhebber een plezier! Met het Zomernummer van RIDE ben je optimaal voorbereid op de komende wielerzomer. Met dit magazine doe je iedere wielerliefhebber een plezier! Bestel nu jouw exemplaar

Na twee enerverende etappes zou het algemeen klassement vandaag op de schop gaan. Dat was toch de verwachting voor aanvang van de derde rit: er stond namelijk een serieuze bergetappe op de planning. De eerste klim (Høgåsen) was vier kilometer lang aan een gemiddelde van 6,5%. Vervolgens trokken de renners naar de voet van de Immingfjell (6,3 km aan 7,5%), maar echte verschillen werden pas verwacht op de slotklim naar Stavsro. Deze twaalf kilometer lange klim kende een gemiddelde stijgingsgraad van maar liefst 8,2%, met uitschieters tot 16%, wat de pure klimmers in de kaart speelde.

Acht renners kiezen het ruime sop

Acht sterke renners kregen al snel een vrijgeleide van het peloton. Ben King (Human Powered Health), Floris De Tier (Alpecin-Fenix), Filippo Fiorelli (Bardiani-CSF-Faizanè), Mads Kristensen (Coloquick), André Drege (Team Coop), Joel Nicolau (Caja Rural-Seguros RGA), Vito Braet (Sport Vlaanderen-Baloise) en Lucas Eriksson (Riwal Cycling Team) vormden de vlucht van de dag. Het verschil met het peloton liep op tot ruim drie minuten, maar er in het peloton was er allerminst sprake van paniek, aangezien de renners nog drie lastige beklimmingen moesten verteren richting de finish.

Op de eerste van deze drie beklimmingen – Hogåsen – wist Braet met een goed getimede sprint de volle buit te pakken voor het bergklassement, voor Nicolau en Drege. Het peloton kwam goed twee minuten later boven op deze helling. De koplopers begonnen niet veel later ook nog met voorsprong aan de tweede klim van de dag, de lastige Immingfjell. Nicolau kwam dit keer als eerste boven, gevolgd door Fiorelli en Kristensen. Het verschil met het peloton verdween echter als sneeuw voor de zon, zeker omdat er in de groep flink werd doorgetrokken vlak na deze tweede klim.

Heßmann begint als eerste aan slotklim, favorieten roeren zich

De open vlaktes leenden zich namelijk voor waaiervorming en Quick-Step-Alpha Vinyl, Uno-X en INEOS Grenadiers grepen deze mogelijkheid met beide handen aan. Het peloton brak in verschillende delen en een eerste groep van een veertigtal renners wist zich af te scheiden in aanloop naar de slotklim. De vroege vluchters waren inmiddels ingerekend, al wilde Michel Heßmann graag met voorsprong beginnen aan de slotklim. De jonge Duitser van Jumbo-Visma sprong weg uit de eerste groep, reed twee minuten weg en begon met een mooie bonus aan de twaalf kilometer lange scherprechter van de dag.

Heßmann bleek echter een vogel voor de kat, zeker omdat er in de favorietengroep flink werd doorgetrokken door de mannen van EF Education-EasyPost. De Amerikaanse formatie had snode plannen met Esteban Chaves, al stak Tao Geoghehan Hart de lont in het kruitvat. De Britse winnaar van de Giro d’Italia 2020 raakte echter niet weg. Chaves was de volgende topper die het probeerde, maar ook de Colombiaan wist het verschil niet te maken. De betere klimmers bleken aan elkaar gewaagd. Ook de bedrijvige Jay Vine, de klassementsman van Alpecin-Fenix, wist zijn tegenstanders niet af te schudden.

Evenepoel rijdt weg van de tegenstand

En Evenepoel? Die zag het allemaal aan en leek zich niet al te druk te maken. De Belg wachtte zijn moment geduldig af, maar besloot met nog zes kilometer te klimmen voor een eerste keer aan de boom te schudden. Vine en Luke Plapp wisten hun wagonnetje aan te haken, voor leider Tobias Halland Johannessen ging het te snel. De Noor probeerde Evenepoel wel te volgen, maar trapte op zijn adem en viel terug tot in een achtervolgende groep met daarin Chaves en Cian Uijtdebroeks. Een ontketende Evenepoel was niet meer van plan om het tempo te laten zakken en wist zijn overgebleven tegenstanders de adem af te snijden.

Een nieuwe versnelling op vijf kilometer van de top bleek te machtig voor eerst Plapp en vervolgens ook Vine. Laatstgenoemde bleef nog wel even hangen op een tiental seconden, maar verloor in de laatste kilometers toch nog veel terrein op Evenepoel. De Belg reed in de slotkilometers alsmaar verder weg en kwam met grote voorsprong over de finish. Vine wist het verlies nog te beperken tot een halve minuut, maar Plapp verloor al meer dan een minuut. Johannessen gaf aan de streep 1m21s toe en moet de leiderstrui afstaan aan Evenepoel. Met Laurens Huys (vijfde) en Uijtdebroeks (zesde) finishten er, naast Evenepoel, nog twee Belgen in de top-10.