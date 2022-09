Evenepoel showt regenboogtrui voor het eerst in Binche-Chimay-Binche

Kersvers wereldkampioen Remco Evenepoel zal op dinsdag 4 oktober deelnemen aan de Waalse semiklassieker Binche-Chimay-Binche (1.1), ook wel bekend als de Mémorial Frank Vandenbroucke. Dat maakten de organisatoren maandagavond wereldkundig.

Voor de organisatie zal het aanvoelen als een bijzondere editie, met Evenepoel die er voor het eerst zijn regenboogtrui zal showen in koersverband. Bovendien is Binche-Chimay-Binche de laatste koers van de afscheidnemende Philippe Gilbert op Belgische bodem.

Vorig jaar ging de zege in Binche-Chimay-Binche naar Danny van Poppel. In het verleden wisten grote namen als Adrie van der Poel, de betreurde Frank Vandenbroucke (naar wie de koers is vernoemd), Elia Viviani, Zdeněk Štybar en Arnaud Démare er te zegevieren.

Onverwacht telefoontje

“CEO Patrick Lefevere van Quick Step-Alpha Vinyl heeft me vandaag gecontacteerd”, reageert organisator Jean-Luc Vandenbroucke bij Sporza. “Met de wens dat hij Remco Evenepoel wil opstellen in Binche. Het was een onverwacht telefoontje, maar enorm plezant. Ik nodig alle wielerliefhebbers uit om dinsdag naar onze koers te komen om Remco Evenepoel en Philippe Gilbert te vieren.”